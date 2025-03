Replay "The Voice" : Katleen chante "Lady Marmalade" de Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya et P!nk (vidéo)

La sixième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Katleen. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nouveau talent de la soirée, Katleen. Elle chante "Lady Marmelade", version Christina Aguilera, Lil'Kim, Mya et P!nk.

Katleen, 30 ans, est une chanteuse et compositrice franco-américaine originaire de San Diego aux Etats-Unis, récemment installée à Neuilly-sur-Seine. Avec une formation solide en chant lyrique et une carrière de huit ans dans la musique, elle a chanté dans divers groupes et pour des événements prestigieux, y compris pour Disney.

Passionnée par la composition, elle crée des chansons pour des publicités et des séries (Les Feux de l’amour par exemple), en partenariat avec des marques réputées dans le monde entier. Pour autant, il est toujours compliqué pour elle de vivre de la musique. Elle a décidé de revenir en France pour explorer ses racines et se lancer sérieusement dans une carrière musicale.

Aujourd'hui, Katleen participe à The Voice pour réaliser son rêve de briller sur scène, et de montrer qui elle est après avoir travaillé dans l’ombre pendant des années.

Les fauteuils des coachs vont-ils se retourner ?

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 8 mars 2025 sur TF1.