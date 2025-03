Replay "The Voice" : Théadule chante "Macumba" de Jean-Pierre Mader (vidéo)

La sixième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Théadule. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nouveau talent de cette sixième soirée, Théadule. Elle interprète "Macumba" de Jean-Pierre Mader.

Théadule, 25 ans, est une chanteuse et comédienne passionnée, originaire de la région parisienne. Dès son plus jeune âge, elle a trouvé refuge dans la musique et le théâtre pour échapper à une enfance compliquée. La scène est devenue son espace de liberté, où elle parvient à être pleinement elle-même.

Après avoir incarné de nombreux personnages dans des comédies musicales, Théadule aspire désormais à se dévoiler en tant qu’artiste solo. Avec sa personnalité pétillante et joyeuse, elle souhaite désormais ajouter de la couleur dans la vie et le cœur des Français.

Les fauteuils des coachs vont-ils se retourner ?

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 8 mars 2025 sur TF1.