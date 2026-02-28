Replay "The Voice" : Gros Monsieur chante "Riez" de Stromae (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Gros Monsieur. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Quatre coachs pour Gros Monsieur et sa reprise du titre de Stromae, "Riez", lors de la première soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Derrière le nom Gros Monsieur se cache Riwan, un artiste qui a décidé de transformer ses étiquettes en force. Longtemps moqué pour son physique, il choisit un jour d’habiter ce surnom et d’en faire une force. Élevé entre chanson française et musiques kabyles, il découvre la guitare au collège et se met vite à écrire. À 18 ans, il fonde un groupe de reggae : douze ans de route, des centaines de dates, l’étranger, la vraie vie de musicien collectif.

Aujourd’hui en solo, il choisit le français pour que les messages arrivent sans détour : estime de soi, douceur et réparation intime. Installé dans un petit village, amoureux des plaisirs simples, il avance avec une boussole claire : faire du bien par la musique.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.