recherche
Vidéos

Replay "The Voice" : Gros Monsieur chante "Riez" de Stromae (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 214
Replay "The Voice" : Gros Monsieur chante "Riez" de Stromae (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Gros Monsieur. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Quatre coachs pour Gros Monsieur et sa reprise du titre de Stromae, "Riez", lors de la première soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Derrière le nom Gros Monsieur se cache Riwan, un artiste qui a décidé de transformer ses étiquettes en force. Longtemps moqué pour son physique, il choisit un jour d’habiter ce surnom et d’en faire une force. Élevé entre chanson française et musiques kabyles, il découvre la guitare au collège et se met vite à écrire. À 18 ans, il fonde un groupe de reggae : douze ans de route, des centaines de dates, l’étranger, la vraie vie de musicien collectif.

Aujourd’hui en solo, il choisit le français pour que les messages arrivent sans détour : estime de soi, douceur et réparation intime. Installé dans un petit village, amoureux des plaisirs simples, il avance avec une boussole claire : faire du bien par la musique. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 1er mars 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 1er mars 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

28 février 2026 - 19:47

News sur l'émission

&quot;The Voice&quot; : TF1 dévoile l'audition de Tessa B, l'une des voix marquantes de la 15ème saison (vidéo)

"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de Tessa B, l'une des voix marquantes de la 15ème saison (vidéo)

27 février 2026 - 13:17

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 1er mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 1er mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

28 février 2026 - 15:03 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...