Replay "The Voice" : Lady O chante "Video Games" de Lana Del Rey (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Lady O. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Trois coachs (dont un bloqué – Florent Pagny a utilisé son arme secrète) pour Lady O, 18 ans, originaire de Suisse, et sa reprise de "Video Games" de Lana Del Rey lors de son audition à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Dans les pentes du Lavaux en Suisse, entre vignes et lac, une voix s’est construite loin des conservatoires, en marchant, en respirant et en chantant fort. Oriane, 18 ans, monte sur scène sous le nom de Lady O, un double choisi très tôt, presque comme une protection.

À la maison, la musique circule naturellement : un père vigneron-batteur, un frère bassiste, une culture du son sans pression ni méthode imposée. Adolescente, elle enchaîne les concerts avec un ancien groupe de rock et découvre autant l’adrénaline que les contraintes. Une expérience intense qui lui apprend surtout ce qu’elle refuse désormais : qu’on décide à sa place.

Depuis, elle trace seule, écrit, compose, produit et va jusqu’à créer sa propre structure pour défendre cette indépendance artistique. Son moteur principal aujourd’hui ? Rester entière, quitte à sortir du cadre.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.