Replay "The Voice" : Guilherme chante "Pas de Boogie Woogie" d’Eddy Mitchell (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Guilherme. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Quatre coachs (dont un bloqué – Tayc) et une chute (légère) mémorable : joli bilan pour Guilherme et sa reprise survoltée d’Eddy Mitchell, « Pas de boogie-woogie », lors de la première soirée des auditions à l’aveugle 2026 de The Voice.

Une confiance qui surprend, et une idée fixe : la scène n’est pas une option. Arrivé du Portugal à 10 ans sans parler français, il grandit avec le sentiment d’être à côté du système scolaire, mais déjà aligné avec son objectif.

Pendant que d’autres cherchent leur voie, lui accumule les expériences : petits boulots, horaires décalés et jobs improbables, non pas seulement par contrainte, mais par stratégie de survie pour continuer à avancer vers son rêve. Ce qui frappe chez lui, c’est la projection : il se voit loin, haut, fort, et le dit sans détour.

Derrière l’assurance, il y a du travail, des cours, des risques pris et une discipline réelle. Guilherme ne veut pas « tenter ». Il veut surtout construire une trajectoire qui ne lui laisse aucune marche arrière.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.