recherche
Vidéos

Replay "The Voice" : Tessa B chante "Confidence pour confidence" de Jean Schultheis (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 171
Replay "The Voice" : Tessa B chante "Confidence pour confidence" de Jean Schultheis (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Tessa B. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Quatre coachs pour une performance époustouflante. Tessa B revisite « Confidence pour confidence » de Jean Schultheis lors de cette première soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Longtemps, elle a été la voix de projets, de groupes, de rôles, rarement le centre du cadre. Derrière le nom de scène Tessa B, Marine cherche aujourd’hui l’endroit où elle peut exister sans filtre. Son parcours traverse la chanson, l’écriture, la performance, mais aussi le théâtre et l’acting. Jouer lui a appris la précision, la présence, le rythme.

Mais interpréter les mots des autres restait plus confortable que de livrer les siens. Des EP, des détours, des remises en question plus tard, quelque chose s’est posé : moins de pression, plus de vérité. Elle ne court plus après l’image parfaite, elle cherche surtout le lien.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 28 février 2026 22:57
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 1er mars 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 1er mars 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

28 février 2026 - 19:47

News sur l'émission

&quot;The Voice&quot; : TF1 dévoile l'audition de Tessa B, l'une des voix marquantes de la 15ème saison (vidéo)

"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de Tessa B, l'une des voix marquantes de la 15ème saison (vidéo)

27 février 2026 - 13:17

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 1er mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 1er mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

28 février 2026 - 15:03 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...