Replay "The Voice" : Tessa B chante "Confidence pour confidence" de Jean Schultheis (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Tessa B. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Quatre coachs pour une performance époustouflante. Tessa B revisite « Confidence pour confidence » de Jean Schultheis lors de cette première soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Longtemps, elle a été la voix de projets, de groupes, de rôles, rarement le centre du cadre. Derrière le nom de scène Tessa B, Marine cherche aujourd’hui l’endroit où elle peut exister sans filtre. Son parcours traverse la chanson, l’écriture, la performance, mais aussi le théâtre et l’acting. Jouer lui a appris la précision, la présence, le rythme.

Mais interpréter les mots des autres restait plus confortable que de livrer les siens. Des EP, des détours, des remises en question plus tard, quelque chose s’est posé : moins de pression, plus de vérité. Elle ne court plus après l’image parfaite, elle cherche surtout le lien.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.