Replay "The Voice" : Waz chante "Les Ballons rouges" de Serge Lama (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Waz. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Deux fauteuils pour la reprise des « Ballons rouges » de Serge Lama par Waz lors de cette première soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Waz se produit habituellement dans le métro. Il a longtemps chanté là où l’on ne s’arrête pas. Né au Sénégal, d’origine libanaise, il a grandi dans une famille où la musique existait, sans être un métier « raisonnable ». Lui a pourtant tenté la voie sérieuse avec des études de médecine, puis l’évidence est revenue comme un refrain… Ce n’est pas là qu’il respire.

Arrivé à Paris avec pour seuls bagages sa voix et ses rêves, il devient chanteur dans le métro. Après des débuts difficiles – entre le froid, l’indifférence et l’attente –, il apprend la patience et la force du regard qui s’arrête. C’est d’ailleurs sous terre qu’il rencontre Stacha, l’amour de sa vie, attirée par sa voix avant tout. Elle le retrouve, le suit, le pousse. Aujourd’hui, elle est créatrice de mode, elle l’habille, l’inspire… et, dans la vie de Waz, elle représente cette lumière qu’on ne fabrique pas, celle qui arrive quand on n’a plus la force d’y croire.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.