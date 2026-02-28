recherche
Replay "The Voice" : Chloé chante "Super Trouper" d’ABBA (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 77
La première soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Chloé.  Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Quatre fauteuils pour la merveilleuse reprise de « Super Trouper » du groupe mythique ABBA par Chloé, à peine 17 ans, lors de cette première soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

La jeune lycéenne sait déjà que la musique est sa « safe place ». Elle tente The Voice avec une envie claire : être vraiment écoutée. Dès que la porte de sa chambre se ferme, le même rituel : piano, voix, travail. La musique n’est plus un passe-temps, mais un abri solide pour Chloé. C’est l’endroit où tout s’ordonne quand le reste déborde. Avec son groupe de quatre garçons, les répétitions et les concerts s’enchaînent. Une deuxième famille musicale où elle apprend à prendre sa place.

En parallèle, elle cultive une douceur très assumée : soirées pyjama, crêpes, dessins animés, porte-bonheur discret dans la poche. Plus Chloé s’expose, plus elle se tient droite. Elle ne veut plus être écoutée distraitement, mais être vraiment entendue.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 28 février 2026 23:41
Vidéos
