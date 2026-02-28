recherche
Vidéos

Replay "The Voice" : Tessa, amie de Mentissa, chante "Hurt" de Christina Aguilera (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 137
Replay "The Voice" : Tessa, amie de Mentissa, chante "Hurt" de Christina Aguilera (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Tessa, une amie de... Mentissa.  Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Deux fauteuils pour Tessa, 26 ans, qui vient de Belgique, lors de cette première soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Chez Tessa, chanter n’a jamais été une activité, c’est une habitude de famille. Petite, elle regarde son grand-père, imitateur habité de Gilbert Bécaud, transformer une pièce en scène le temps d’un refrain. Au fil des années, la musique prend toute la place : chorales, événements, bars, mariages, projets divers. Chaque occasion devient terrain de jeu et d’apprentissage pour Tessa.

Sur son chemin, une rencontre marquante : Mentissa, devenue bien plus qu’une amie, une sœur de parcours avec qui elle grandit artistiquement et humainement. Aujourd’hui, elle écrit aussi sur la musique des autres en travaillant pour The Voice Belgique.

Mais derrière le clavier, l’envie reste la même : vivre ses propres moments de scène, pour l’aventure, pour la joie, pour ne jamais se demander « et si j’avais osé ? ».

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 28 février 2026 23:47
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 1er mars 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 1er mars 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

28 février 2026 - 19:47

News sur l'émission

&quot;The Voice&quot; : TF1 dévoile l'audition de Tessa B, l'une des voix marquantes de la 15ème saison (vidéo)

"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de Tessa B, l'une des voix marquantes de la 15ème saison (vidéo)

27 février 2026 - 13:17

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 1er mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 1er mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

28 février 2026 - 15:03 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...