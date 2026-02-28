Replay "The Voice" : Tessa, amie de Mentissa, chante "Hurt" de Christina Aguilera (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Tessa, une amie de... Mentissa. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Deux fauteuils pour Tessa, 26 ans, qui vient de Belgique, lors de cette première soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Chez Tessa, chanter n’a jamais été une activité, c’est une habitude de famille. Petite, elle regarde son grand-père, imitateur habité de Gilbert Bécaud, transformer une pièce en scène le temps d’un refrain. Au fil des années, la musique prend toute la place : chorales, événements, bars, mariages, projets divers. Chaque occasion devient terrain de jeu et d’apprentissage pour Tessa.

Sur son chemin, une rencontre marquante : Mentissa, devenue bien plus qu’une amie, une sœur de parcours avec qui elle grandit artistiquement et humainement. Aujourd’hui, elle écrit aussi sur la musique des autres en travaillant pour The Voice Belgique.

Mais derrière le clavier, l’envie reste la même : vivre ses propres moments de scène, pour l’aventure, pour la joie, pour ne jamais se demander « et si j’avais osé ? ».

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.