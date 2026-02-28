recherche
Replay "The Voice" : Tristan chante "Millésime" de Pascal Obispo (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 151
Replay "The Voice" : Tristan chante "Millésime" de Pascal Obispo (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec Tristan. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Un fauteuil, celui de Lara Fabian, pour Tristan et sa reprise de Pascal Obispo, « Millésime », lors de cette première soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Entre tournages, nature et cuisine maison, sa vie semblait déjà bien remplie. Puis un petit être est venu tout déplacer : devenir père a transformé ses priorités, mais surtout son regard sur ses propres renoncements.

Longtemps, le chant est resté un refuge discret, presque secret, une thérapie plus qu’un projet. Quand son groupe s’arrête, le silence devient trop lourd, comme si une partie de lui se mettait en veille. Il comprend alors que certaines passions ne se rangent pas sans laisser de traces. Son parcours passe pourtant par des chemins très différents : Sciences Po, ambitions institutionnelles, goût du débat… avant de réaliser que la musique est le seul endroit où il peut être sensible sans se contraindre.

Aujourd’hui, son élan est simple : montrer à son fils qu’on peut choisir le courage plutôt que le confort.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 28 février 2026 23:52
Publié dans Vidéos
