Replay "The Voice" samedi 28 février 2026 sur TF1, voici les 8 premiers talents sélectionnés (vidéo)

Samedi 28 février 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la première soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Vocie". Retour en images sur les huit premiers talents sélectionnés par les coachs.

La saison 2026 de The Voice a démarré en fanfare avec une première soirée d'auditions à l'aveugle aussi émouvante que spectaculaire.

Les quatre coachs - Amel Bent, Lara Fabian, Florent Pagny et Tayc - ont ouvert le bal en reprenant "Your Song" d'Elton John, avant de se laisser surprendre par des talents aussi variés qu'impressionnants.

Gros Monsieur a subjugué avec "Riez" de Stromae, tandis que Lady O, 18 ans, a séduit avec "Video Games" de Lana Del Rey, malgré un blocage de Florent Pagny.

Les émotions ont atteint leur paroxysme avec Waz, chanteur de métro, qui a demandé sa fiancée en mariage sur le plateau, et Tayc, bouleversé, évoquant la disparition de son frère en 2024.

Entre performances époustouflantes (Tessa B sur "Confidence pour confidence", Chloé sur "Super Trouper") et surprises (Patrick Fiori incognito, Lara Fabian débloquant son fauteuil pour un candidat), cette soirée a tenu toutes ses promesses.

Certains talents, comme Ibtissem ou Raphaël, sont repartis sans fauteuil, mais tous ont marqué les esprits.

Les prestations des huit premiers talents sélectionnés :

Et aussi l'audition à l'aveugle de Patrick Fiori !