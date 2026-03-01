recherche
Replay "The Voice" samedi 28 février 2026 sur TF1, voici les 8 premiers talents sélectionnés (vidéo)

Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 1 mars 2026
Replay "The Voice" samedi 28 février 2026 sur TF1, voici les 8 premiers talents sélectionnés (vidéo)

Samedi 28 février 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la première soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Vocie". Retour en images sur les huit premiers talents sélectionnés par les coachs.

La saison 2026 de The Voice a démarré en fanfare avec une première soirée d'auditions à l'aveugle aussi émouvante que spectaculaire.

Les quatre coachs - Amel Bent, Lara Fabian, Florent Pagny et Tayc - ont ouvert le bal en reprenant "Your Song" d'Elton John, avant de se laisser surprendre par des talents aussi variés qu'impressionnants.

Gros Monsieur a subjugué avec "Riez" de Stromae, tandis que Lady O, 18 ans, a séduit avec "Video Games" de Lana Del Rey, malgré un blocage de Florent Pagny.

Les émotions ont atteint leur paroxysme avec Waz, chanteur de métro, qui a demandé sa fiancée en mariage sur le plateau, et Tayc, bouleversé, évoquant la disparition de son frère en 2024.

Entre performances époustouflantes (Tessa B sur "Confidence pour confidence", Chloé sur "Super Trouper") et surprises (Patrick Fiori incognito, Lara Fabian débloquant son fauteuil pour un candidat), cette soirée a tenu toutes ses promesses.

Certains talents, comme Ibtissem ou Raphaël, sont repartis sans fauteuil, mais tous ont marqué les esprits. 

Les prestations des huit premiers talents sélectionnés :
Et aussi l'audition à l'aveugle de Patrick Fiori !

Replay "The Voice" : Tristan chante "Millésime" de Pascal Obispo (vidéo)

Replay "The Voice" : Tristan chante "Millésime" de Pascal Obispo (vidéo)

28 février 2026 - 23:48 Vidéos

Replay "The Voice" : Tessa, amie de Mentissa, chante "Hurt" de Christina Aguilera (vidéo)

Replay "The Voice" : Tessa, amie de Mentissa, chante "Hurt" de Christina Aguiler…

28 février 2026 - 23:43 Vidéos

Replay "The Voice" : Chloé chante "Super Trouper" d'ABBA (vidéo)

Replay "The Voice" : Chloé chante "Super Trouper" d’ABBA (vidéo)

28 février 2026 - 23:38 Vidéos

Replay "The Voice" : Patrick Fiori tente une audition l'aveugle dans cette 15ème saison ! (vidéo)

Replay "The Voice" : Patrick Fiori tente une audition l'aveugle dans cette 15ème sais…

28 février 2026 - 23:33 Vidéos

Replay "The Voice" : Waz chante "Les Ballons rouges" de Serge Lama (vidéo)

Replay "The Voice" : Waz chante "Les Ballons rouges" de Serge Lama (vidéo)

28 février 2026 - 22:58 Vidéos

Replay "The Voice" : Tessa B chante "Confidence pour confidence" de Jean Schultheis (vidéo)

Replay "The Voice" : Tessa B chante "Confidence pour confidence" de Jean Schulth…

28 février 2026 - 22:52 Vidéos

Replay "The Voice" : Guilherme chante "Pas de Boogie Woogie" d'Eddy Mitchell (vidéo)

Replay "The Voice" : Guilherme chante "Pas de Boogie Woogie" d’Eddy Mitchell (vi…

28 février 2026 - 22:47 Vidéos

Replay "The Voice" : Lady O chante "Video Games" de Lana Del Rey (vidéo)

Replay "The Voice" : Lady O chante "Video Games" de Lana Del Rey (vidéo)

28 février 2026 - 22:19 Vidéos

Replay "The Voice" : Gros Monsieur chante "Riez" de Stromae (vidéo)

Replay "The Voice" : Gros Monsieur chante "Riez" de Stromae (vidéo)

28 février 2026 - 22:12 Vidéos

Suivez nous...