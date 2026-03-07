Replay "The Voice" : Mickaëlle Leslie chante "I Wanna Dance with Somebody" de Whitney Houston (vidéo)

Deux fauteuils se retournent pour Mickaëlle Leslie et sa reprise de « I Wanna Dance with Somebody » de Whitney Houston lors de la deuxième soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.
Le rose n’est pas une simple couleur pour Mickaëlle Leslie : c’est une philosophie de vie. Cheveux roses, canapé rose, dressing rose… Pourtant, la musique ne lui a pas toujours tracé un chemin tout droit. Chanteuse depuis toujours, elle a longtemps cru que la musique devait rester un rêve. Puis, elle est remontée sur scène, est devenue intermittente du spectacle et a passé dix belles années comme choriste pour de grands artistes, dont Tayc.
Aujourd’hui, elle aimerait qu’on la reconnaisse pour l’artiste qu’elle est, mais surtout offrir à ses enfants l’image d’une mère qui ose, qui travaille et qui ne se cache plus : une maman aux cheveux roses, vivant ses rêves au grand jour.
Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 7 mars 2026 sur TF1.