Replay "The Voice" : Mickaëlle Leslie chante "I Wanna Dance with Somebody" de Whitney Houston (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 mars 2026 186
Replay "The Voice" : Mickaëlle Leslie chante "I Wanna Dance with Somebody" de Whitney Houston (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Mickaëlle Leslie. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Deux fauteuils se retournent pour Mickaëlle Leslie et sa reprise de « I Wanna Dance with Somebody » de Whitney Houston lors de la deuxième soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Le rose n’est pas une simple couleur pour Mickaëlle Leslie : c’est une philosophie de vie. Cheveux roses, canapé rose, dressing rose… Pourtant, la musique ne lui a pas toujours tracé un chemin tout droit. Chanteuse depuis toujours, elle a longtemps cru que la musique devait rester un rêve. Puis, elle est remontée sur scène, est devenue intermittente du spectacle et a passé dix belles années comme choriste pour de grands artistes, dont Tayc.

Aujourd’hui, elle aimerait qu’on la reconnaisse pour l’artiste qu’elle est, mais surtout offrir à ses enfants l’image d’une mère qui ose, qui travaille et qui ne se cache plus : une maman aux cheveux roses, vivant ses rêves au grand jour. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 7 mars 2026 sur TF1.

Suivez nous...