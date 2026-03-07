Replay "The Voice" : Hugo chante "Solo" de Yamé (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Hugo. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Quatre fauteuils se retournent pour la prestation d’Hugo et sa reprise de « Solo » de Yamé lors de la deuxième soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Hugo se décrit comme « un mec normal », originaire de Montpellier. Sa vie est rythmée par ses amis, le sport, les saisons de travail, les petits concerts l’hiver et les bals l’été. Une existence simple, sans paillettes, qui lui convient parfaitement.

Pourtant, il a un compagnon de route depuis l’enfance : son violon. À 7 ans, il commence, un peu à contrecœur, tandis que les autres jouent dehors. Puis un jour, l’instrument devient viscéral, presque une extension de lui-même. Un mélange de discipline et de liberté, de rigueur et d’émotion.

Adolescent, il intègre un lycée militaire. Cette rigueur, il la conserve, mais c’est la musique qui le fait vibrer. Il transmet aussi son art, donne des cours et apprend à écouter autrement.

Hugo vit déjà de sa passion, même si parfois c’est « alimentaire ». Il n’a pas le discours des gens qui se prennent pour une star. Il a bien mieux : l’humilité des bosseurs et l’envie très pure de partager quelque chose de vrai.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 7 mars 2026 sur TF1.