Replay "The Voice" : M’Rauz chante "Cry Baby" de Janis Joplin (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 mars 2026 166
Replay "The Voice" : M’Rauz chante "Cry Baby" de Janis Joplin (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec M'Rauz. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Magnifique reprise de « Cry Baby » de Janis Joplin par M'Rauz lors de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

M’Rauz a longtemps vécu la musique derrière une porte fermée, allant jusqu’à demander à ses parents de sortir pour ne pas être entendue. Sa voix était là, forte et singulière, mais le regard des autres pesait trop lourd.

Dans sa famille, la musique circule comme un parfum : un père guitariste-chanteur, des frères et sœurs musiciens, un grand-père qui sifflait, une grand-mère qui chantonnait. Elle commence par écrire très tôt, puis chante vers 7-8 ans, en secret. On lui a souvent dit que sa voix était trop aiguë, « pas en accord » avec son physique, avec des comparaisons pas toujours tendres.

Elle a essayé de lisser, de gommer, de se fondre dans le moule. Puis elle a compris que c’était précisément ce qui la rendait unique. Alors, elle s’est réappropriée ces mots, les a retournés et en a fait une signature. M’Rauz est plus solide qu’elle n’y paraît. Même quand la vulnérabilité transparaît, même quand elle tremble un peu, elle choisit de tenir debout. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 7 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 08 mars 2026 00:02
Publié dans Vidéos
Suivez nous...