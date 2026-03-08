recherche
Replay "The Voice" : CJM’S chante "Le Poinçonneur des Lilas" de Serge Gainsbourg (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 mars 2026 164
La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec CJM’S. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Trois fauteuils se retournent pour CJM’S et sa version beatbox de « Le Poinçonneur des Lilas » de Serge Gainsbourg lors de la deuxième soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Son instrument ? Lui-même. CJM’S transforme sa voix en orchestre, empile percussions, basses et harmonies, comme un artisan construisant un monde pièce par pièce. Enfant, il imitait les jouets, les génériques, les bruitages. Une obsession joyeuse devenue discipline. Il a grandi dans un mélange de musique familiale, d’église et de styles variés.

Très tôt, il s’est initié au beatbox, puis au hip-hop, et la scène est devenue son terrain de jeu. Au départ, il ne se destinait pas à une carrière artistique : mécanique aéronautique, cours de danse, battles… une vie plutôt stable. Puis, il y a cinq ans, il a basculé vers l’artistique à plein temps. Depuis, il enchaîne les projets, les plateaux et les performances, tout en gardant une hygiène de vie rigoureuse : street workout, cardio, entraînement… Chez lui, tout doit suivre. Le chant a mis du temps à s’imposer. Longtemps, il n’était qu’une couleur parmi les rythmes.

Aujourd’hui, son projet est clair, presque radical : un univers 100 % vocal, une musique fabriquée à partir de rien, sans artifice. « Tout arrive au bon moment », dit-il. Avant, il avait le talent. Maintenant, il a aussi le propos. Et l’envie de faire de cette « performance » un vrai geste musical. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 7 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 08 mars 2026 00:07
Publié dans Vidéos
