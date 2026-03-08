"The Voice" : Sam, le frère d'Ycare, chante "I Will Survive" de Gloria Gaynor (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Sam, le frère du chanteur Ycare. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pendant seize ans, Sam a vécu dans l’ombre chic des ateliers de mode, façonnant des silhouettes avec passion. Un métier qui lui ressemble. Pourtant, avant la mode, il y avait la musique, sa première passion.

Dans sa jeunesse, il chantait partout avec son frère, Ycare. Deux voix, un même rêve, les mêmes délires, les mêmes scènes de lycée. Puis leurs chemins se sont séparés : l’un a continué, l’autre s’est dit que c’était « trop tard » pour lui. Pas de jalousie, juste de la fierté. Sam est devenu le premier fan de son frère, son épaule, son soutien, celui qui l’applaudit sincèrement.

Puis un jour, la vie lui a rappelé ce qu’il avait mis de côté : une scène partagée à l’Olympia. Après ça, impossible de faire comme si de rien n’était. Il a pris des cours « juste pour lui »… jusqu’à ce qu’on le pousse hors de sa cachette.

À 38 ans, Sam a un humour qui dédramatise tout. Il aimerait surtout faire la paix avec le jeune Sam qui pensait que son tour ne viendrait jamais. Un seul fauteuil se retourne – celui du taulier Florent Pagny – pour Sam, le frère du chanteur Ycare, et sa reprise de « I Will Survive » de Gloria Gaynor lors de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 7 mars 2026 sur TF1.