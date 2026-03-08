recherche
Vidéos

"The Voice" : Carla-Marie chante "Carmen" de Georges Bizet (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 mars 2026 155
"The Voice" : Carla-Marie chante "Carmen" de Georges Bizet (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Carla-Marie. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Quatre fauteuils se retournent pour la version quasi parfaite de « Carmen » de Georges Bizet interprétée par Carla-Marie lors de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Il y a quatre ans, elle quittait la scène de The Voice sans fauteuil retourné, mais avec une certitude nouvelle. Cette fois, elle revient seule, plus adulte, plus libre et plus sûre d’elle.

Depuis sa première participation, elle a mûri : diplôme en poche, concerts enchaînés, identité affirmée. Très attachée à sa famille, grande sœur protectrice, elle puise sa force dans ses racines et dans un séjour au Japon qui lui a appris le lâcher-prise.

Revenir à The Voice n’est pas pour elle une façon de réparer le passé, mais d’écrire la suite. Et de prouver qu’elle peut désormais tracer sa route sans renier d’où elle vient. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 7 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 08 mars 2026 00:19
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 8 mars 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 8 mars 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

08 mars 2026 - 01:06

News sur l'émission

&quot;The Voice&quot; : TF1 dévoile l'audition de CJM’S sur &quot;Le Poinçonneur des Lilas&quot; version beatbox (vidéo)

"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de CJM’S sur "Le Poinçonneur des Lilas" version beatbox (vidéo)

06 mars 2026 - 13:30

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 8 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 8 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

07 mars 2026 - 15:37 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...