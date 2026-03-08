"The Voice" : Carla-Marie chante "Carmen" de Georges Bizet (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Carla-Marie. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Quatre fauteuils se retournent pour la version quasi parfaite de « Carmen » de Georges Bizet interprétée par Carla-Marie lors de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Il y a quatre ans, elle quittait la scène de The Voice sans fauteuil retourné, mais avec une certitude nouvelle. Cette fois, elle revient seule, plus adulte, plus libre et plus sûre d’elle.

Depuis sa première participation, elle a mûri : diplôme en poche, concerts enchaînés, identité affirmée. Très attachée à sa famille, grande sœur protectrice, elle puise sa force dans ses racines et dans un séjour au Japon qui lui a appris le lâcher-prise.

Revenir à The Voice n’est pas pour elle une façon de réparer le passé, mais d’écrire la suite. Et de prouver qu’elle peut désormais tracer sa route sans renier d’où elle vient.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 7 mars 2026 sur TF1.