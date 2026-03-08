recherche
"The Voice" : Matt Van T chante "Born This Way" de Lady Gaga (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 mars 2026
"The Voice" : Matt Van T chante "Born This Way" de Lady Gaga (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Matt Van T. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Trois fauteuils se retournent pour Matt Van T et sa guitare lors de sa reprise de « Born This Way » de Lady Gaga lors de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Le cow-boy du Nord qui veut casser les clichés À 18 ans, Matt cherche un album de rap… et tombe sur un vieux disque de banjo. Au lieu de le supprimer, il l’écoute. C’est une révélation : le galop des rythmes, la poussière imaginaire, la route dans les oreilles. Depuis, la country est devenue son langage.

À Roubaix, il vit avec Marie, sa compagne, et leur petite Rosie, deux ans et demi. Il ne joue plus seulement pour lui, mais avec l’idée de transmettre. Les groupes ? Il a essayé. Mais ce style exigeant se vit rarement en bande dans le Nord de la France. Alors, il a inventé sa solution : seul, avec sa guitare, son chant et une valise transformée en batterie. Il a brièvement rangé sa musique pendant le Covid pour devenir soudeur, avant de comprendre qu’il ne pouvait pas renoncer à ce qui le faisait vibrer. Alors il s’est accroché, a travaillé, est redevenu intermittent du spectacle et a repris sa route.

Aujourd’hui, Matt Van T veut se confronter, grandir, être entouré de professionnels, sans renier son identité. Et s’il peut voir la fierté dans les yeux de sa famille… ce sera déjà une immense victoire. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 7 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 08 mars 2026 00:24
Suivez nous...