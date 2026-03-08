recherche
"The Voice" : Marion chante "Wonderful Life" de Black (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 mars 2026 156
La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Marion. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Deux fauteuils (ceux de Florent Pagny et Amel Bent) se retournent pour la très jolie reprise de « Wonderful Life » de Black par Marion lors de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Marion a grandi dans une famille d’artistes : parents comédiens, père amoureux d’opérette, théâtre comme maison. À 10 ans, elle monte sur scène dans La Belle de Cadix sans encore savoir si elle veut jouer, chanter ou tout faire. Mais une certitude s’impose : c’est sous les projecteurs qu’elle se sent vivante.

Elle découvre qu’elle adore chanter. Elle apprend auprès de professeurs très différents, encaisse les remarques, travaille l’interprétation, puis la technique… et force trop. Sa voix grave a toujours été là, mais à force de pousser, elle développe des nodules. Pourtant, elle refuse de se taire. Elle continue le théâtre, rejoint même la troupe de son père, et garde cette façon de tout vivre intensément, sourire aux lèvres. On la dit solaire, optimiste, presque « imbécile heureuse » selon son copain.

Aujourd’hui, elle a un diplôme, une vie simple à Nice, un carnet de textes qu’elle n’ose pas encore sortir, et une obsession qui ne la quitte pas : chanter. Elle vient pour transformer ses fragilités en force, et rendre fiers ceux qui l’ont construite, ceux qui lui manquent, ceux qui ne sont plus tout à fait là. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 7 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 08 mars 2026 00:29
Publié dans Vidéos
