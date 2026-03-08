recherche
Vidéos

Replay "The Voice" samedi 7 mars 2026 sur TF1, voici les 9 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 mars 2026 129
Replay "The Voice" samedi 7 mars 2026 sur TF1, voici les 9 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

Samedi 7 mars 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice". Retour en images sur les huit premiers talents sélectionnés par les coachs.

Seconde soirée d'auditions à l'aveugle pour Amel Bent, Lara Fabia, Florent Pagny et Tayc, les coachs de cette 15ème saison de "The Voice".

Nouvelles voix, nouveaux visages, nouvelles émotions, les coachs ont rencontré samedi soir de nouveaux talents hors du commun venus des quatre coins de France.

Pour cette seconde soirée, 13 talents sont montés sur scène et les fauteuils se sont retournés sur 9 d'entre eux.

Les prestations des 9 talents sélectionnés :

&quot;The Voice&quot; : Sol chante &quot;Mon Vieux&quot; de Daniel Guichard (vidéo)

"The Voice" : Sol chante "Mon Vieux" de Daniel Guichard (vidéo)

08 mars 2026 - 00:46 Vidéos

&quot;The Voice&quot; : Marion chante &quot;Wonderful Life&quot; de Black (vidéo)

"The Voice" : Marion chante "Wonderful Life" de Black (vidéo)

08 mars 2026 - 00:25 Vidéos

&quot;The Voice&quot; : Matt Van T chante &quot;Born This Way&quot; de Lady Gaga (vidéo)

"The Voice" : Matt Van T chante "Born This Way" de Lady Gaga (vidéo)

08 mars 2026 - 00:21 Vidéos

&quot;The Voice&quot; : Carla-Marie chante &quot;Carmen&quot; de Georges Bizet (vidéo)

"The Voice" : Carla-Marie chante "Carmen" de Georges Bizet (vidéo)

08 mars 2026 - 00:16 Vidéos

&quot;The Voice&quot; : Sam, le frère d'Ycare, chante &quot;I Will Survive&quot; de Gloria Gaynor (vidéo)

"The Voice" : Sam, le frère d'Ycare, chante "I Will Survive" de Gloria Gayn…

08 mars 2026 - 00:09 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : CJM’S chante &quot;Le Poinçonneur des Lilas&quot; de Serge Gainsbourg (vidéo)

Replay "The Voice" : CJM’S chante "Le Poinçonneur des Lilas" de Serge Gainsbourg…

08 mars 2026 - 00:03 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : M’Rauz chante &quot;Cry Baby&quot; de Janis Joplin (vidéo)

Replay "The Voice" : M’Rauz chante "Cry Baby" de Janis Joplin (vidéo)

07 mars 2026 - 23:59 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Hugo chante &quot;Solo&quot; de Yamé (vidéo)

Replay "The Voice" : Hugo chante "Solo" de Yamé (vidéo)

07 mars 2026 - 23:54 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Mickaëlle Leslie chante &quot;I Wanna Dance with Somebody&quot; de Whitney Houston (vidéo)

Replay "The Voice" : Mickaëlle Leslie chante "I Wanna Dance with Somebody" de Wh…

07 mars 2026 - 23:45 Vidéos

Dernière modification le dimanche, 08 mars 2026 01:02
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 8 mars 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 8 mars 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

08 mars 2026 - 01:06

News sur l'émission

&quot;The Voice&quot; : TF1 dévoile l'audition de CJM’S sur &quot;Le Poinçonneur des Lilas&quot; version beatbox (vidéo)

"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de CJM’S sur "Le Poinçonneur des Lilas" version beatbox (vidéo)

06 mars 2026 - 13:30

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 8 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 8 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

07 mars 2026 - 15:37 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...