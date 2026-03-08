Replay "The Voice" samedi 7 mars 2026 sur TF1, voici les 9 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

Seconde soirée d'auditions à l'aveugle pour Amel Bent, Lara Fabia, Florent Pagny et Tayc, les coachs de cette 15ème saison de "The Voice".
Nouvelles voix, nouveaux visages, nouvelles émotions, les coachs ont rencontré samedi soir de nouveaux talents hors du commun venus des quatre coins de France.
Pour cette seconde soirée, 13 talents sont montés sur scène et les fauteuils se sont retournés sur 9 d'entre eux.
Les prestations des 9 talents sélectionnés :
"The Voice" : Sol chante "Mon Vieux" de Daniel Guichard (vidéo)
08 mars 2026 - 00:46 Vidéos
"The Voice" : Marion chante "Wonderful Life" de Black (vidéo)
08 mars 2026 - 00:25 Vidéos
"The Voice" : Matt Van T chante "Born This Way" de Lady Gaga (vidéo)
08 mars 2026 - 00:21 Vidéos
"The Voice" : Carla-Marie chante "Carmen" de Georges Bizet (vidéo)
08 mars 2026 - 00:16 Vidéos
"The Voice" : Sam, le frère d'Ycare, chante "I Will Survive" de Gloria Gayn…
08 mars 2026 - 00:09 Vidéos
Replay "The Voice" : CJM’S chante "Le Poinçonneur des Lilas" de Serge Gainsbourg…
08 mars 2026 - 00:03 Vidéos
Replay "The Voice" : M’Rauz chante "Cry Baby" de Janis Joplin (vidéo)
07 mars 2026 - 23:59 Vidéos
Replay "The Voice" : Hugo chante "Solo" de Yamé (vidéo)
07 mars 2026 - 23:54 Vidéos