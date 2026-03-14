Replay "The Voice" : Juliette Laurent chante "Somebody that I used to know " de Gotye, Kimbra (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Juliette Laurent. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Juliette Laurent chante "Somebody that I used to know" lors de la troisième soirée des auditions de "The Voice".

Avant la musique, il y a eu la GRS. Treize années de compétition, la rigueur, le trac, le regard du public… et même un titre de vice-championne de France en individuel en 2016. Sur le praticable, Juliette Laurent apprenait déjà ce que la scène exigeait d’elle, discipline, précision et engagement total.

Puis, elle a suivi le chemin dit “raisonnable”, un bac S, prépa économique, une école de commerce. Une manière de se rassurer, et de rassurer sa famille. Sauf que partout où elle a vécu comme Toulouse, Reims, Rouen, Paris, l’Allemagne ou encore Londres, la musique a continué de la rattraper. Chez elle, la musique a longtemps été collective avec des groupes, des jams, des open mike, des restos, un frère, des amis… Elle se sent à sa place quand tout le monde se relie.

Mais aujourd’hui, Juliette Laurent a plutôt décidé d’occuper un autre espace, celui de se mettre au centre, non pas pour briller seule, mais pour rayonner autrement. Le déclic arrive le jour de sa remise de diplôme, après une performance au Zénith avec son groupe, elle remonte sur scène… et comprend que c’est là qu’elle veut vivre. Depuis, elle s’accorde une année suspendue pour tenter.

À 25 ans, elle choisit d’écouter son point d’ancrage. Et de faire entendre sa voix.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 14 mars 2026 sur TF1.