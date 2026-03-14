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Replay "The Voice" : Coline Sicre chante "Il m'a montré à Yodler" de Manon Ménard (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 mars 2026 179
Replay "The Voice" : Coline Sicre chante "Il m'a montré à Yodler" de Manon Ménard (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Coline Sicre. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Solaire, rieuse, curieuse, Coline Sicre tente, ose, s’amuse. Créatrice de contenu suivie par une large communauté, elle partage son quotidien sans filtre dont la musique, les chats, les idées farfelues et les élans du moment. Mais ce qu’on sait moins, c’est qu’elle a longtemps chanté en cachette, webcam allumée quand la maison était vide.

Et puis il y a le yodel qui entre dans sa vie. Appris à l’adolescence “pour rigoler” avec sa meilleure amie, est très vite devenu leur délire, leur signature et leur lien. Le yodel fait partie d’elle au point d’être tatoué à l’intérieur de sa lèvre.

Ce soir, Coline Sicre a choisi "Il m'a montré à Yodler" de Manon Ménard pour faire la différence lors de cette troisième soirée des auditions à l'aveugle.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 14 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 14 mars 2026 23:35
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