Replay "The Voice" : Lidiop chante "Nice to meet you" de Myles Smith (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Lidiop. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, pour la troisième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice, Lidiop chante "Nice to meet you" de Myles Smith.

Chez Lidiop, la musique n’était pas un destin évident. Né au Sénégal dans une famille de lignée royale, élevé dans un environnement militaire strict avec un père haut gradé de la gendarmerie, il grandit avec le sens du devoir, de la retenue et du sérieux. Dans ce cadre-là, devenir musicien n’est pas une option envisagée. Alors, il se projette dans un premier temps ailleurs, avec un métier stable dit « respectable » La rencontre avec la musique arrive plus tard, presque en secret.

À l’université, il découvre le reggae, puis un artiste sénégalais qui chante en wolof, sa langue natale. Il commence à chanter seul, à travailler ses accords à la main, à dormir avec sa guitare comme d’autres protègent un journal. Un passage en studio avec Faada Freddy, icône au Sénégal, agit comme un déclic. Il doit arrêter d’imiter et trouver sa propre voix. Le chemin est long, mais décisif. Il finit par participer à un télé-crochet au Sénégal, qu’il remporte haut la main. Le lendemain, retour à la réalité, sa mère le ramène très vite à la raison, ce sont les responsabilités d’abord. Une belle leçon d’humilité qu’il n’oubliera jamais.

Arrivé en France, il chante dans la rue. Les passants s’arrêtent, certains pleurent. Lui doute encore. Aujourd’hui, il vit de sa musique, partage son temps entre la scène et sa vie de père de quatre enfants. Lidiop ne chante pas pour la performance. Il chante pour transmettre avant tout l’unité, la dignité et l’amour simple entre les êtres.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 14 mars 2026 sur TF1.