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Replay "The Voice" : He'Evai chante "What a wonderful world" de Louis Amstrong (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 mars 2026 178
Replay "The Voice" : He'Evai chante "What a wonderful world" de Louis Amstrong (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec He'Evai. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

He'Evai, venu de Polynésie Française chante "What a wonderful world" de Louis Amstrong lors de la troisième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice.

À 21 ans, He’Evai a grandi entre les percussions de sa mère, la guitare de son père et une culture où l’art se vit plus qu’il ne s’explique. À Tahiti, la musique faisait partie du décor, mais pas encore de son avenir. Longtemps, il écoute sans oser. Il accompagne, observe, absorbe sans imaginer que sa propre voix pourrait un jour prendre de la place. Très marqué par la disparition de son grand-père, auteur reconnu à Tahiti, He’Evai garde de lui le goût du travail et de la création patiente.

Après une formation musicale à Aix-en-Provence, il comprend que ce n’est plus un essai, mais une direction de vie. Depuis, tout s’organise autour de l’écriture et de la composition. Il a peu chanté sur scène, mais chaque passage lui a laissé la même sensation, celui d’un vertige heureux, presque magnétique.

Parcourir des milliers de kilomètres ne lui fait pas peur. Bien au contraire, si c’est le prix à payer pour transformer ce rêve en véritable trajectoire d’artiste…  

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 14 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 14 mars 2026 23:47
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