Replay "The Voice" : CJ Beth chante "When the party's over" de Billie Eilish (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec CJ Beth. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

CJ Beth a choisi un titre de Billie Eilish "When the party's over" pour cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 2026.

Derrière CJ Beth, il y a Claire, 28 ans, angevine. Une artiste à la fois mélancolique et très drôle, longtemps plus à l’aise seule dans son home studio que sous les projecteurs. Si elle est là aujourd’hui, c’est grâce aux femmes de sa vie, sa compagne, sa bande d’amies soudée depuis plus de dix ans, et ses deux grands-mères dont elle a fusionné les prénoms pour créer son nom de scène.

Petite, elle chante déjà, mais en retrait. Sa voix très grave lui vaut des remarques, parfois moqueuses. On la dit “trop masculine”. Elle en fera finalement sa signature. Formée au chant, passée par la chorale et l’écriture, elle traverse aussi une adolescence compliquée. La musique devient alors un refuge bien concret, un endroit où déposer ce qui déborde.

Aujourd’hui, CJ Beth enchaîne concerts et premières parties, écrit des chansons sensibles tout en se décrivant comme un “clown de kermesse”. Son paradoxe fait son charme, c'est une artiste profonde qui ne se prend jamais tout à fait au sérieux, sauf quand il s’agit d’émotion.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 14 mars 2026 sur TF1.