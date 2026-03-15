Replay "The Voice" : Opale chante "On m'invite pas" d'Aurélie Simon (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Opale. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Troisième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 2026, Opale, 20 ans, chante "On m'invite pas" d'Aurélie Simon. Une ode aux filles qu'on ne regarde pas.

Sur scène, elle s’appelle Opale. Un nom choisi par sa mère, comme une promesse, une pierre discrète en apparence, mais traversée de reflets quand on la regarde vraiment. À la maison, la musique est arrivée avant les mots.

Enfant, elle rejoue des comédies musicales dans sa chambre, habite chaque rôle, chaque note. Puis la maladie de sa mère bouleverse tout. Elles se parlent alors beaucoup en chansons. Quand elle disparaît, Opale, 15 ans, se tait. Plus de chant, plus de piano, un silence total qui va l’habiter pendant plusieurs années. Le retour est progressif, presque fragile. Pour Opale, rechanter devient une façon de respirer à nouveau, elle renaît de cette reconstruction, une version d’elle plus droite et plus assumée, capable de regarder le public sans baisser les yeux. Elle subit au travers de son parcours moqueries sur son poids, remarques blessantes, sentiment d’être “la fille d’à côté” qu’on oublie d’inviter. Elle en a gardé une autodérision tendre un côté comédie romantique un peu maladroite et une détermination solide.

Pour Opale, monter sur scène aujourd’hui, ce n’est pas chercher la lumière, c'est l’accepter. Pour sa mère, pour son père, qui y croit désormais, et pour tous ceux qui ont déjà eu l’impression de ne pas être “assez”.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 14 mars 2026 sur TF1.