Replay "The Voice" : Loukas chante "Si antes te hubiera conocido" de Karol G (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Loukas. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, lors de la troisième soirée des auditions à l'aveugle, Loukas met le feu au plateau avec sa reprise "Si antes te hubiera conocido" de Karol G.

Chez Loukas, la musique est un langage de famille. Gitan catalan par son père, arménien par sa mère, il grandit dans les fêtes, les guitares, les scènes improvisées. Il chante à 6 ans, joue à 8 ans, sans conservatoire, il apprend en regardant, en ressentant, en “prenant” la vibration. À 10 ans, il monte déjà un groupe et l’année d’après enchaîne les premières parties. En parallèle, il tombe amoureux de la danse, enchaîne les styles et les compétitions.

Repéré très jeune, il part sur les routes avec les Gipsy Kings, des centaines de concerts, les avions, les tour bus, les salles et pays qui défilent. Il a déjà connu une aventure marquante dans La Voz en Espagne, arrivant jusqu’aux quarts de finale, et en garde une confiance neuve.

Aujourd’hui, il veut partager ici ce soleil-là, prouver que l’espagnol, le flamenco, le merengue peuvent aussi faire battre un cœur français.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 14 mars 2026 sur TF1.