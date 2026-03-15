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Replay "The Voice" : Léo Vita chante "Animaux fragiles" d'Ycare et Zaz (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 mars 2026 153
Replay "The Voice" : Léo Vita chante "Animaux fragiles" d'Ycare et Zaz (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec Léo Vita. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Léo Vita chante "Animaux fragiles" d'Ycar et Zaz lors de la troisième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 2026.

Léo Vita a appris la musique seul, guitare en main et tutoriels en ligne. Chez lui, personne n’était musicien, mais lui chantait partout, tout le temps. À l’adolescence, il commence à écrire ses propres chansons et comprend que ce ne sera pas qu’un hobby. Puis la trajectoire se brise net, on lui diagnostique un lymphome à seulement 20 ans, des traitements lourds et des mois de silence forcé. Sa voix est touchée et l’avenir devient flou.

Pendant la maladie, il s’accroche à l’écriture comme à une bouée. Il compose à l’hôpital, met des mots sur la peur, la fatigue et l’espoir. Quand il recommence à chanter, quelque chose a changé, un nouveau grain, il se sent plus habité. D

epuis sa rémission, tout s’est accéléré, il enchaîne les scènes importantes dont l’Olympia avec l’association tous contre le cancer. Léo Vita sent qu’il vit un rêve éveillé, mais veut conserver la même ligne de conduite en gardant cette simplicité qui n’a pas de prix.

 Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 14 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 15 mars 2026 00:23
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