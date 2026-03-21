Replay "The Voice" : Lohi chante "Je déteste ma vie" de Pierre Lapointe (vidéo)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Lohi. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Lohi va interpréter "Je déteste ma vie" de Pierre Lapointe dans la 4ème soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice".

Lohi adore sa vie. À 19 ans, Lohi n’a plus l’âge des premiers frissons, il a déjà la routine des plateaux, des répétitions et des coulisses. Très jeune, il a compris que la scène pouvait être un point de départ. À 13 ans, il participe à The Voice Kids saison 7 et arrive jusqu’en demi-finale dans l’équipe de Jenifer.

Trois ans plus tard, il quitte le Pays basque et s’installe seul à Paris. L’image faisait rêver, la liberté, la grande vie, et puis il y a la réalité, l’indépendance, les journées qui se remplissent, la famille qui manque un peu quand la lumière s’éteint. Alors il retourne à l’essentiel, le travail, l’énergie et l’envie d’être multiple sans s’excuser.

Comédies musicales, films, séries, doublage… Lohi navigue entre les univers avec une chose rare, la joie d’être exactement là où il doit être. Il le dit sans détour, il adore sa vie. Et si parfois il aime incarner l’ombre, c’est justement parce qu’il connaît la lumière.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 21 mars 2026 sur TF1.