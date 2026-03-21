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Replay "The Voice" : Dylan Lapassade chante "Caravane" de Raphaël (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 mars 2026 189
Replay "The Voice" : Dylan Lapassade chante "Caravane" de Raphaël (vidéo)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Dylan Lapassade. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026, Dylan Lapassade a choisi de chanter "Caravane" de Raphaël.

Tout est parti d’un moment presque farfelu, un live, une quinzaine de personnes, une idée d’instru qui surgit… et une improvisation qui, en 24 heures, devient un phénomène. Millions de vues, radios, tendances, chorés, showcases et des versions déclinées partout… Une ascension express, joyeuse, incontrôlable, comme si internet avait appuyé sur “accélérer”. Sauf qu’à force de faire rire, d’imiter, de devenir “le gars des voix”, une question finit par gratter pour Dylan : et moi, là-dedans ? Trouver sa voix quand on sait emprunter celle des autres, c’est un paradoxe cruel pour Dylan.

Autodidacte, formé dans la rue et porté par une histoire familiale forte, soutenu par ses proches, profondément attaché à une vie simple et sincère, il défend une musique populaire, authentique et émotionnelle. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 21 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 21 mars 2026 23:48
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