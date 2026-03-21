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Replay "The Voice" : Claes chante "Ces gens-là" de Jacques Brel (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 mars 2026 116
Replay "The Voice" : Claes chante "Ces gens-là" de Jacques Brel (vidéo)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Claes. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Impressionnant ! Claes met tous les coachs d'accord avec sa reprise de Brel : "Ces gens-là" lors de cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle.

Élevé entre scènes, projecteurs et grandes chansons françaises, Claes grandit avec Brel, Piaf et Ferré comme bande-son de l’enfance. Passionné de cinéma, hypersensible et intensément vivant, il ressent tout avec une rare intensité.

Très tôt, il monte sur scène, compose, écrit et arrange pour les autres avant d’oser raconter ses propres histoires. Pour lui, le rap est l’héritier direct de la chanson populaire, même urgence, même vérité. Claes unit les mots de la rue à la poésie, la rage à la tendresse. Sa musique est brute, viscérale et cinématographique. Il ne cherche pas à adoucir son propos, il chante avant tout pour dire, pour crier, pour toucher là où ça fait vrai. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 21 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 22 mars 2026 00:01
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