Replay "The Voice" : Bikini Boxon chante "Lola" de Superbus (vidéo)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Bikini Boxon. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Camil (Bikini Boxon) interprète "Lola" de Superbus pour cette quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026.

Derrière le pseudo Bikini Boxon se cache un musicien autodidacte nourri au rock, aux paillettes et à l’énergie scénique. Il grandit dans une famille où la musique est partout avec un frère musicien, une sœur bassiste et un père fan de rock. Batterie à 9 ans, puis basse, guitare… et à force de groupes, c’est une évidence, il veut être celui qui tient le micro. Il transforme même un placard en home-studio, comme un QG miniature où la musique ne s’arrête jamais.

Sous le look, il veut surtout qu’on retienne sa légitimité, son travail et ce qu’il a dans le ventre. Il a déjà goûté aux grosses scènes, aux festivals, aux premières parties. Mais il avance avec l’humilité de ceux qui savent ce qu’il leur manque, dont la technique, la confiance et l’encadrement. Sa sœur le canalise, le pousse, le recadre, lui sert de boussole et dans sa poche, une bague de son grand-père qu’il porte comme on porte une promesse.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 21 mars 2026 sur TF1.