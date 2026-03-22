Replay "The Voice" : Constance chante "Restes d'averses" de Marine (vidéo)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec Constance. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Dernier talent de la soirée : Constance a choisi le très joli titre de Marine "Restes d'averses".

À 15 ans, Constance vit une vie d’ado bien remplie avec le lycée, les copines, les virées en voiture sans permis, les fous rires et les pyjamas party. Et au milieu de tout ça, une évidence qui ne l’a jamais lâchée, c’est la musique.

Petite, elle jouait à “The Voice” sur une appli quand d’autres jouaient à la dînette. Sa grande sœur était sa première “coach”, celle qui la maquillait, l’habillait, et la poussait à chanter. Chez elle, la règle est simple, les études d’abord. Sa mère institutrice veille au grain, et Constance le sait que pour continuer la musique, il faut assurer à l’école.

Elle connaît déjà très bien la scène, les premières parties, les festivals, les gros plateaux,… à seulement 15 ans elle a déjà vécu des moments que beaucoup n’approchent qu’après des années de carrière. Constance adore cette énergie-là, les lumières et la joie des gens. Elle n’est absolument pas du genre à se laisser déborder par le stress, pour elle tant que le public est heureux, elle l’est aussi.

Très engagée, elle est aussi marraine d’une association pour enfants malades, une cause liée à une histoire personnelle.

Benjamine ou pas, Constance vient ouvrir sa propre histoire avec une ambition assumée et une maturité déjà bien présente.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 21 mars 2026 sur TF1.