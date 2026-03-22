Replay "The Voice" samedi 21 mars 2026 sur TF1, voici les 8 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

Quatrième soirée d'auditions à l'aveugle pour Amel Bent, Lara Fabia, Florent Pagny et Tayc, les coachs de cette 15ème saison de "The Voice".
Nouvelles voix, nouveaux visages, nouvelles émotions, les coachs ont rencontré samedi soir de nouveaux talents hors du commun venus des quatre coins de France.
Pour cette seconde soirée, 12 talents sont montés sur scène et les fauteuils se sont retournés sur 8 d'entre eux.
Les prestations des 8 talents sélectionnés :
Replay "The Voice" : Constance chante "Restes d'averses" de Marine (vidéo)
22 mars 2026 - 00:19 Vidéos
Replay "The Voice" : Bikini Boxon chante "Lola" de Superbus (vidéo)
22 mars 2026 - 00:09 Vidéos
Replay "The Voice" : Blue Jay chante "Anxiety" de Doechii (vidéo)
22 mars 2026 - 00:04 Vidéos
Replay "The Voice" : Claes chante "Ces gens-là" de Jacques Brel (vidéo)
21 mars 2026 - 23:49 Vidéos
Replay "The Voice" : Dylan Lapassade chante "Caravane" de Raphaël (vidéo)
21 mars 2026 - 23:40 Vidéos
Replay "The Voice" : Samuela chante "What was I made for ?" de Billie Eilish (vi…
21 mars 2026 - 23:35 Vidéos
Replay "The Voice" : Lohi chante "Je déteste ma vie" de Pierre Lapointe (vidéo)…
21 mars 2026 - 23:30 Vidéos
Replay "The Voice" : Virginia Sirolli chante "Wasted love" de JJ (vidéo)
21 mars 2026 - 22:45 Vidéos