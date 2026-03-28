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Replay "The Voice" : Candyce chante "Beautiful things" de Benson Boone (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 mars 2026 126
Replay "The Voice" : Candyce chante "Beautiful things" de Benson Boone (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Candyce. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour la cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice, Candyce, 17 ans, est le premier talent à se présenter devant les coachs avec un titre de Benson Boone : "Beautiful things".

Candyce a toujours eu quelque chose de félin. Sa sensibilité à fleur de peau, son intuition, et même ses célèbres oreilles de chat qu’elle porte depuis des années comme une signature. Un accessoire devenu un symbole. Candyce ressent tout très fort, et la musique est sa façon de parler au monde.

Depuis toute petite, elle rêve de chanter. À deux ans déjà, elle fredonne du Camélia Jordana. À huit ans, elle sait qu’elle veut faire de la comédie musicale. Elle grandit avec Starmania, Le Roi Soleil, Notre-Dame de Paris ou Cats, un rêve qu’elle garde encore précieusement en tête. Comme les chats, Candyce dit avoir sept vies. Elle a tenté plusieurs fois les castings de The Voice Kids, sans succès. Mais elle n’a jamais abandonné.

Aujourd’hui, à 17 ans, en terminale spécialité musique, elle revient plus déterminée que jamais. Cette fois, elle est prête à retomber sur ses pattes.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 28 mars 2026 23:56
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