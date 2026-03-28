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Replay "The Voice" : Youenn chante "Les oubliés" de Gauvain Sers (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 mars 2026 81
Replay "The Voice" : Youenn chante "Les oubliés" de Gauvain Sers (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Youenn. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour la cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice, Youenn est le deuxième talent à se présenter devant les coachs avec un titre de Gauvain Sers : "Les oubliés".

Youenn, 19 ans, est un jeune breton au regard calme et aux mots justes. Peu bavard, très observateur, il a appris tôt à se débrouiller seul. Une enfance marquée par des difficultés familiales qui l’ont fait grandir plus vite que les autres. Ne sachant pas toujours parler, il a commencé à écrire.

À sept ans, dans des carnets qu’il noircissait de mots. Encouragé par sa grand-mère, il découvre la chanson française dont Cabrel, Brassens, Ferrat, Renaud, mais aussi Saez. À 15 ans, la guitare devient son moyen d’expression.

Presque par hasard, il monte un jour sur scène. Il se trompe, mais il comprend qu’il veut continuer. Il chante ensuite dans des EHPAD, notamment dans une unité Alzheimer. Il comprend alors que la musique crée du lien, même quand les mots disparaissent.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 29 mars 2026 00:02
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