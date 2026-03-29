Replay "The Voice" : Joanna chante "Sur un prélude de Bach" de Maurane (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Joanna. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour la cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice, Joanna est le quatrième talent à se présenter devant les coachs avec un titre de Maurane : "Sur un prélude de Bach".

Joanna a longtemps mis sa voix de côté. À 37 ans, elle revient sur le devant de la scène pour rallumer un rêve qu’elle croyait éteint.

Elle chante depuis l’adolescence et vit une première aventure marquante à la Star Academy 8. Une expérience intense, mais aussi exigeante, où elle se sent parfois enfermée dans des cases.

Après d’autres projets scéniques, elle finit par tout arrêter. Trop de pression, trop d’attentes. La peinture devient alors son refuge, puis son métier. Une renaissance. Elle apprend seule, se reconstruit et devient mère de deux petites filles.

En 2021, l’anniversaire de la Star Academy agit comme un électrochoc. Un mois plus tard, elle écrit sa première chanson depuis huit ans. Aujourd’hui, Joanna veut réunir ses deux arts, la voix et la couleur. Chanter pour vibrer, pour réparer, pour transmettre.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 mars 2026 sur TF1.