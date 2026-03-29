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Replay "The Voice" : Mounir chante "Love in the dark" d'Adele (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 29 mars 2026 158
Replay "The Voice" : Mounir chante "Love in the dark" d'Adele (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Mounir. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour la cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice, Mounir est le cinquième talent à se présenter devant les coachs avec un titre d'Adele : "Love in the dark".

Dans la vie, Mounir vend des portes. Des portes sectionnelles, automatiques, industrielles, il connaît le catalogue par cœur. Mais sa vraie ouverture à lui, c’est la musique. Sur la route, entre deux rendez-vous clients, sa voiture se transforme en salle de concert, il chante sans arrêt. La musique est son premier langage.

Né aux Pays-Bas, il grandit en Belgique et a dû apprendre le français pour pouvoir chanter puis participer à des émissions musicales. Travailleur, persévérant et toujours souriant, il enchaîne les expériences scéniques sans jamais prendre la grosse tête. Sa famille aurait préféré un chemin plus sûr mais lui assume vouloir transformer sa passion en métier. Malgré les refus et les détours, il continue d’insister. Parce qu’il en est convaincu… certaines portes ne s’ouvrent qu’à ceux qui frappent longtemps. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 29 mars 2026 00:15
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