Replay "The Voice" : Sarah Manesse chante "Breathe me" de Sia (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Sarah Manesse. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour la cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice, Sarah Manesse est le nouveau talent à se présenter devant les coachs avec "Breathe me" de Sia.

Sarah Manesse est née dans un théâtre. Fille du directeur du Café de la Gare, elle grandit entre les coulisses, les costumes et les répétitions. La scène n’est pas un rêve lointain pour elle, c’est littéralement, son environnement naturel.

Elle commence la danse dès l’âge de 4 ans. Danse classique, jazz, claquettes, hip-hop puis le chant et le théâtre s’ajoutent. Très tôt, elle comprend qu’elle aime raconter des histoires en mélangeant les disciplines.

Après ses études, elle enchaîne les grandes productions comme Sister Act, Grease, Sweeney Todd, Un Violon sur le Toit, des spectacles à Berlin, Londres et jusqu’au Cirque du Soleil. Une carrière riche, mobile et exigeante. Elle enregistre également un album à New York avec les musiciens de David Bowie. Un moment marquant dans un parcours déjà très dense. Pourtant, malgré toutes ces scènes, un manque persiste…elle a toujours chanté à travers des personnages, rarement en son propre nom.

Aujourd’hui, plus apaisée, moins dure avec elle-même, Sarah choisit des chansons qui la racontent mieux qu’une réplique.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 mars 2026 sur TF1.