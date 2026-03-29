Replay "The Voice" : Charles Traxer chante "Je veux de la tendresse" de Lucky Love (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec Charles Traxer. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour la cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice, Charles Trexer est le dernier talent à se présenter devant les coachs avec "J'veux de la tendresse" de Lucky Love.

Chez Charles, tout part d’une obsession du détail. Un ourlet parfait, une lumière bien placée, une harmonie qui tombe juste. Longtemps, il a cru pouvoir mener deux vies, la mode pour l’allure et la musique pour le cœur. Il a coché les cases du “parcours sérieux” avec un bac scientifique, une classe préparatoire, un master à Londres, à Shanghai puis à Paris, jusqu’à se retrouver chef de produit dans une célèbre maison de mode. Mais derrière les collections, subsistait une grande frustration. Il finit par écouter cette petite voix et change de trajectoire.

Aujourd’hui, la musique prend enfin une place bien centrée dans sa vie. Il écrit, compose et produit une pop élégante, colorée, entre chanson française et électro fine. Il soigne ses visuels comme des tableaux, ses sorties de titres comme des événements.

Perfectionniste assumé, Charles Traxer veut désormais raconter sa propre histoire, il se présente avec sa broche souris porte-bonheur, parce que même la mise à nu peut avoir du style.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 mars 2026 sur TF1.