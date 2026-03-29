Replay "The Voice" samedi 28 mars 2026 sur TF1, voici les 8 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

Cinquième soirée d'auditions à l'aveugle pour Amel Bent, Lara Fabia, Florent Pagny et Tayc, les coachs de cette 15ème saison de "The Voice".
Nouvelles voix, nouveaux visages, nouvelles émotions, les coachs ont rencontré samedi soir de nouveaux talents hors du commun venus des quatre coins de France.
Pour cette seconde soirée, 12 talents sont montés sur scène et les fauteuils se sont retournés sur 8 d'entre eux.
Les prestations des 8 talents sélectionnés :
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