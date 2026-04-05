recherche
Vidéos

Replay "The Voice" : Roddy Julienne chante "Proud Mary" de Tina Turner (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 avril 2026 406
Replay "The Voice" : Roddy Julienne chante "Proud Mary" de Tina Turner (vidéo)

La sixième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Roddy Julienne. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Roddy Julienne va interpréter "Proud mary" de Tina Turner pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle.

Roddy est là pour le plaisir. À 75 ans, il n’a rien à prouver, juste l’envie de partager et de faire vibrer, comme il l’a toujours fait. Producteur, auteur, musicien, ingé son… il a touché à tout, sans jamais accepter qu’on le range dans une case.

Né en Martinique, il grandit avec une mère très musique et un père militaire, très cadre. À 14 ans, il demande une guitare…on lui offre un accordéon. Pas grave. Il se dit qu’il fera du rock avec ça, et il le fait ! La scène devient très vite sa maison. Plus tard, il monte son studio, travaille comme un acharné, compose, s’amuse avec le son. Il crée des génériques pour la télé comme Les Minikeums, les Ratz, et vit aussi l’aventure Starmania, accompagné de la troupe de l’époque, avec la sensation d’être vraiment au bon endroit, au bon moment.

Aujourd’hui dans l’aventure The Voice, il veut juste une chose, un moment de scène “comme avant”, avec de belles sensations et si ça accroche, tant mieux. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 4 avril 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 05 avril 2026 00:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

05 avril 2026 - 21:25

News sur l'émission

&quot;The Voice&quot; : À 75 ans, Roddy Julienne va électriser le plateau ce soir sur TF1 (vidéo)

"The Voice" : À 75 ans, Roddy Julienne va électriser le plateau ce soir sur TF1 (vidéo)

04 avril 2026 - 14:11

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

04 avril 2026 - 20:11 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...