Replay "The Voice" : Roddy Julienne chante "Proud Mary" de Tina Turner (vidéo)

La sixième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Roddy Julienne. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Roddy Julienne va interpréter "Proud mary" de Tina Turner pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle.

Roddy est là pour le plaisir. À 75 ans, il n’a rien à prouver, juste l’envie de partager et de faire vibrer, comme il l’a toujours fait. Producteur, auteur, musicien, ingé son… il a touché à tout, sans jamais accepter qu’on le range dans une case.

Né en Martinique, il grandit avec une mère très musique et un père militaire, très cadre. À 14 ans, il demande une guitare…on lui offre un accordéon. Pas grave. Il se dit qu’il fera du rock avec ça, et il le fait ! La scène devient très vite sa maison. Plus tard, il monte son studio, travaille comme un acharné, compose, s’amuse avec le son. Il crée des génériques pour la télé comme Les Minikeums, les Ratz, et vit aussi l’aventure Starmania, accompagné de la troupe de l’époque, avec la sensation d’être vraiment au bon endroit, au bon moment.

Aujourd’hui dans l’aventure The Voice, il veut juste une chose, un moment de scène “comme avant”, avec de belles sensations et si ça accroche, tant mieux.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 4 avril 2026 sur TF1.