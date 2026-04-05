Replay "The Voice" : Mélanie Noé chante" Good luck, babe" de Chappell Roan (vidéo)

La sixième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Mélanie Noé. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026, on retrouve Mélanie Noé. Elle a choisi un titre de Chappell Roan : "Good luck, Babe".

Mélanie chante pour les autres depuis des années. C’est son métier, son quotidien, sa fierté. Choriste professionnelle, elle a accompagné de grands artistes sur scène, en tournée dont Pierre Garnier et Amel Bent. Son rôle à elle est de soutenir, harmoniser et sublimer l’artiste. Être le socle vocal sans être le centre du tableau.

Avec le temps, une envie nouvelle s'est imposée, Mélanie Noé veut exister aussi en son nom. Pas en opposition à son métier, mais comme une suite logique. Travailleuse, disciplinée et très attentive à sa voix, son hygiène de vie est irréprochable. Elle connaît bien les exigences du haut niveau.

Aujourd’hui, elle se présente sans rôle à tenir, sans star à soutenir juste avec ce qu’elle est, une chanteuse complète, prête à être entendue pour elle-même.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 4 avril 2026 sur TF1.