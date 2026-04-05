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Replay "The Voice" : Amadé chante "Voulez-vous danser grand-mère" de Chantal Goya (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 avril 2026 525
Replay "The Voice" : Amadé chante "Voulez-vous danser grand-mère" de Chantal Goya (vidéo)

La sixième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Amadé. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle, Amadé chante un titre de Chantal Goya : "Voulez-vous danser Grand-mère".

Amadé porte le prénom choisi par sa grand-mère, Marie. Une femme élégante, inspirante et omniprésente dans sa vie. Timide au quotidien, Amadé se transforme dès qu’elle monte sur scène. Ancienne danseuse, elle mêle aujourd’hui R&B et soul, avec une douceur héritée de la musique classique. Sur scène, elle ose, danse et s’affirme, un contraste saisissant avec son look vintage années 50-60, composé en majeure partie des vêtements de sa grand-mère, qu’elle porte avec fierté.

Depuis deux ans, elle a décidé de vivre pour la musique. Elle compose, se produit en concert, souvent en duo avec son pianiste Tarik. Et très souvent aussi… chez sa grand-mère.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 4 avril 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 05 avril 2026 01:08
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