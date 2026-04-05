Replay "The Voice" : Daniele chante " Speak Softly" de The Godfather (vidéo)

La sixième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Daniele. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Daniele chante "Speak Softly" de The Godfather dans cette sixième soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice".

Daniele a longtemps vécu avec le sentiment de ne jamais être dans les bons codes. Pas assez pop pour la variété, pas assez classique pour l’opéra pur, il s’est souvent senti à l'étroit dans les cases de l'industrie musicale. Pourtant, sa passion pour l'art lyrique est viscérale : à 8 ans, un opéra de Puccini agit comme un électrochoc. À 14 ans, sa mère l'inscrit en cachette à une audition qui fera de lui le "petit Roméo" sur les scènes de Vérone. S’ensuit une carrière riche dans la comédie musicale, de Paris (Le Bal des Vampires) à Londres (Peter Pan, The 12 Tenors).

Mais malgré ce parcours, un tiraillement persiste. On lui a parfois demandé de gommer sa nature pour paraître plus "commercial", mais il ne s'y reconnaissait pas. Il lui aura fallu attendre ses 30 ans et un déclic devant la série Bridgerton pour comprendre que sa différence — ce mélange de baroque, de modernité et de théâtralité — était en réalité sa plus grande force.

Aujourd’hui, Daniele ne veut plus jouer de rôle. Il monte sur la scène de The Voice pour revendiquer un univers hybride et dépoussiérer le genre, à la manière d'un Andrea Bocelli moderne. Accompagné en coulisses par son frère Davide, il espère toucher Lara Fabian ou Florent Pagny, des artistes qui, comme lui, chantent avec leurs tripes.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 4 avril 2026 sur TF1.