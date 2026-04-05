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Replay "The Voice" : Anna chante "Le blues de toi" de Gilbert Montagné (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 avril 2026 510
Replay "The Voice" : Anna chante "Le blues de toi" de Gilbert Montagné (vidéo)

La sixième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Anna. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Anna, 22 ans, interprète "Le blues de toi" de Gilbert Montagné.

Anna était une enfant électrique, bavarde, théâtrale, elle grandit dans une famille où l’on raconte beaucoup d’histoires. Très tôt, elle chante, imite, apprend des grandes voix de ce monde avec conviction. Mais à 13 ans, la perte de son père fracture son adolescence. Le choc est violent. Alors, elle décide d'une chose, vivre intensément tout.

Elle déménage en Guadeloupe auprès de sa grand-mère, figure centrale et spirituelle, pour respirer et se reconstruire. Là-bas, Anna se rapproche de la musique pour de bon, elle écrit, donne des cours de chant, termine ses morceaux et retrouve surtout ses racines. Ce détour change tout.

De retour en métropole, installée à Lyon, elle partage son temps entre son travail en boutique de prêt-à-porter et les scènes ouvertes. Entourée de ses proches, portée par une volonté très claire qui est de réussir. Anna avance avec intensité et culot et pour elle, chanter n’est pas une option, c’est une réelle promesse.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 4 avril 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 05 avril 2026 01:18
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