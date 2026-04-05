Replay "The Voice" : Yanis Siah chante "Enemy" d'Imagine Dragons (vidéo)

La sixième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Yanis Siah. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Yanis chante ce soir "Enemy" d'Imaginie Dragons pour son audition à l'aveugle.

Danseur professionnel depuis l’adolescence, Yanis enchaîne très tôt les grandes productions de comédies musicales comme Grease, Cats et même Le Roi Lion à Paris soir après soir. Il a performé dans les plus célèbres émissions tv française dont Miss France, les Enfoirés, Mask Singer, puis même la Star Academy… Sur scène, il incarne des rôles, des figures, des héros jusqu’à Simba dans une célèbre production musicale. Un parcours dense, exigeant, mais aussi spectaculaire.

Mais derrière les costumes et la chorégraphie, une autre identité grandit, celle du chanteur. Repéré vocalement presque par surprise lors d’un casting, il commence à développer cette facette plus intime.

Habitué aux plateaux, mais rarement exposé pour sa voix seule, Yanis change d’angle. Exigeant envers luimême, il veut sortir du cadre du “package performer” pour défendre cette émotion brute que le chant peut apporter.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 4 avril 2026 sur TF1.