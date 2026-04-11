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Replay "The Voice" : Ezzahr chante "Come together" des Beatles (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 avril 2026 133
Replay "The Voice" : Ezzahr chante "Come together" des Beatles (vidéo)

La septième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Ezzahr. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice, on retrouve Ezzahr. Il interprète "Come together" des Beatles.

Ezzahr a toujours eu besoin de scène. Enfant, il organise déjà des petits spectacles au centre de loisirs. Après le bac, il part seul à Londres pour auditionner dans une école de comédie musicale. Il n’a pas d’argent et dort à la gare, mais il est finalement accepté comme élève boursier.

Sa carrière l’emmène ensuite partout dans le monde, il performe à New York, Ibiza, Mykonos, Dubaï. Il participe à des spectacles et des comédies musicales prestigieuses. Pendant longtemps, il se cache derrière la danse. Jusqu’au jour où une suspicion de cancer des cordes vocales vient tout bouleverser. Il comprend alors qu’il veut être chanteur, pleinement.

Aujourd’hui, il monte sur scène avec une pensée particulière pour sa mère, grande fan de l’émission depuis toujours. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 11 avril 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 11 avril 2026 23:45
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