Replay "The Voice" : Vladimir chante "Je suis malade" de Serge Lama (vidéo)

La septième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Vladimir. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle de la saison, Vladimir va chanter un titre de Serge Lama : "Je suis malade".

Vladimir vit en Allemagne, mais son histoire commence en Géorgie. À 5 ans, il fuit la guerre avec sa famille et quitte son pays pour reconstruire une vie ailleurs. Les images de cette enfance restent longtemps ancrées en lui. Pendant des années, Vladimir bégaie. Parler devient difficile. Alors très jeune, il trouve un autre moyen de s’exprimer. À 8 ans, il commence le piano. L’instrument devient un refuge, un endroit où il peut enfin se sentir libre et en sécurité. À l’époque, il ne pense pas encore chanter. Il rêve simplement de devenir pianiste classique.

Le déclic arrive beaucoup plus tard. Un jour, il découvre “Je suis malade”, interprétée par Lara Fabian. Il tombe amoureux de cette chanson et de l’émotion qu’elle porte. Pour la première fois, il a envie de chanter lui aussi, avec cette intensité.

Aujourd’hui, Vladimir aime interpréter les grandes chansons françaises, celles qui permettent d’explorer toute la voix et toutes les émotions. Il chante souvent Piaf et a même créé un spectacle autour de sa vie. Pour lui, la musique peut dire ce que les mots n’arrivent pas à exprimer. Quand il chante, il se sent enfin aligné avec lui-même.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 11 avril 2026 sur TF1.