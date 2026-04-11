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Replay "The Voice" : Jo Keita chante "No woman, no cry" de Bob Marley (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 avril 2026 152
Replay "The Voice" : Jo Keita chante "No woman, no cry" de Bob Marley (vidéo)

La septième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Jo Keita. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Jo Keita chante "No woman, no cry" de Bob Marley pour son audition à l'aveugle dans cette 15ème saison de "The Voice".

Jo Keita vit à Marseille depuis une dizaine d’années. Là-bas, il partage son temps entre la musique, la peinture et la fabrication de maroquinerie. C’est un homme discret, presque silencieux dans la vie de tous les jours.

Il est né au Sénégal, dans une famille où la musique n’était pas vraiment encouragée. Après le divorce de ses parents, il grandit surtout auprès de sa grand-mère paternelle, une femme forte qui devient sa figure la plus importante. Il commence la musique par le rap, puis découvre la guitare et le blues. On lui dit souvent que sa voix est douce, presque féminine. Longtemps, il ne savait pas quoi en faire.

Aujourd’hui, il l’assume pleinement. Pour lui, chanter est une manière de rester connecté aux femmes de sa vie, sa grand-mère, sa mère et sa fille.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 11 avril 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 11 avril 2026 23:53
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